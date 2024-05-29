新品未使用 訳あり NEW ERA NY ヤンキース スナップバックキャップ

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◯商品名NEWERANEWYORKYANKEES9FORTYA-FRAMESNAPBACKCAPニューエラニューヨークヤンキーススナップバックキャップ◯状態新品未使用ですが商品画像4枚目のバイザー部分が若干白くなっていますので画像を確認の上、ご購入ください。◯カラーイエロー×ベージュ×グレーアンダーバイザー ◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようダンボールにて発送させて頂きます。◯商品特徴とても珍しいカラーがお洒落な海外モデルのニューエラキャップです。MLB(メジャーリーグベースボール)でも人気の高いNYロゴ刺繍の入ったヤンキースモデルです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすく男女関係なくおすすめです。無地のTシャツにこちらのキャップだけで様になるアイテムです。様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する世界中で愛されているNEWERAです。 カラー...イエロー形...ベースボール素材...コットン