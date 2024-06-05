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アークテリクス　キャプティブ　スプリット　ＳＳ　Ｔシャツ　Mサイズ
商品番号 L65333743319
商品名

アークテリクス　キャプティブ　スプリット　ＳＳ　Ｔシャツ　Mサイズ
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 4,714 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アークテリクス（arc'teryx）のキャプティブ　スプリットＴシャツ２０２３年春夏モデルです。正規代理店にて購入いたしました。◆カラー　Black◆サイズ　M即購入可能です。小さく折り畳んで発送いたしますので、畳みシワはご了承ください。らくらくメルカリ便での発送予定です。
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