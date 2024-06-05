アークテリクス　キャプティブ　スプリット　ＳＳ　Ｔシャツ　Mサイズ

アークテリクス（arc'teryx）のキャプティブ スプリットＴシャツ２０２３年春夏モデルです。正規代理店にて購入いたしました。◆カラー Black◆サイズ M即購入可能です。小さく折り畳んで発送いたしますので、畳みシワはご了承ください。らくらくメルカリ便での発送予定です。



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