スペースマウンテン　限定キャップ(未使用)

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リッジマウンテンギア RIDGE MOUNTAIN GEAR ベーシックキャップ Basic Cap リッジマウンテンギア RIDGE MOUNTAIN GEAR ベーシックキャップ Basic Cap

カリフォルニアのディズニーランドでスペースマウンテンが再建された際の記念キャップです。日本では非売品で、当時年間パスポートを保有している人のみ購入できた貴重なキャップです。タグなしですが未使用です。(別のところにバズ・ライトイヤーバージョンのキャップも出品してます)よろしくお願いします。