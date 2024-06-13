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スペースマウンテン　限定キャップ(未使用)
商品番号 P66867888518
商品名

スペースマウンテン　限定キャップ(未使用)
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリフォルニアのディズニーランドでスペースマウンテンが再建された際の記念キャップです。日本では非売品で、当時年間パスポートを保有している人のみ購入できた貴重なキャップです。タグなしですが未使用です。(別のところにバズ・ライトイヤーバージョンのキャップも出品してます)よろしくお願いします。
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