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未使用　モンブラン　ベルト　MONTBLANC クロコ
商品番号 K58248082891
商品名

未使用　モンブラン　ベルト　MONTBLANC クロコ
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 13,079 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンブランのベルトです未使用品自宅にて保管品となる為完品をお求めの方はご遠慮願います。ブラッククロコ状態や何か気になる点がある場合は必ず購入前にご質問願います。※沖縄県、北海道については送料着払いとさせて頂きます。モンブランベルトダンヒルベルトベルトシルバークロコレザーブラックモンブランMONTBLANC
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