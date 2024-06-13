未使用　モンブラン　ベルト　MONTBLANC クロコ

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モンブランのベルトです未使用品自宅にて保管品となる為完品をお求めの方はご遠慮願います。ブラッククロコ状態や何か気になる点がある場合は必ず購入前にご質問願います。※沖縄県、北海道については送料着払いとさせて頂きます。モンブランベルトダンヒルベルトベルトシルバークロコレザーブラックモンブランMONTBLANC