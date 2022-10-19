Christian Dior クリスチャンディオール ネクタイ 総柄 ブラック

#よんしまいネクタイ↑こちらからネクタイ専用ページをご覧頂けます。お時間がありましたらプロフィールをご覧頂きご安心してお取引をさせて頂きたいと思います。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】ChristianDiorクリスチャンディオール【アイテム】ネクタイトロッターbee蜂刺繍ジャカード肉厚光沢美品【サイズ】大剣 9.5㎝小剣 4㎝※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます♪【色】ブラックレッドボルドーワインレッド【素材】シルク【その他】ブランドリユースショップで購入致しました。発送はコンパクトに折り畳み発送致します。その際のシワ等はご了承下さい。【フォロー割】¥3000〜 ¥100割引¥5000〜 ¥200割引¥10000〜¥400割引お値段などのご相談も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。#Buyee#doorzoカラー···レッドカラー···ブラック



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