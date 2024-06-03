KTルイストンのシェルコードバンベルト・28インチ・赤茶色

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〇商品シェルコードバン(コードヴァン)ベルト〇ブランドKTルイストン(K.T.Lewiston)※ブランドタグは他ブランドを使っています。〇色バーガンディ(赤茶色)※エイジングもありダークブラウンのようなお色です。〇サイズベルト本体に刻印されているサイズは「28インチ/70」です。参考までに実寸も測りました。(あくまで素人寸法です)針根本から真ん中の穴まで：70.3cmベルト幅：2.9cm穴と穴の間：2.3cm〇状態写真程度の使用感がございます。使用上の欠陥はございません。〇備考・こちらの商品は他のアプリでも出品しています。そこで売れた場合は予告なく出品削除いたします。・定番のメンテナンスをサービスします。(「M.モゥブレィ・ステインリムーバー」での汚れ落としと「コロニル・1909シュプリームクリームデラックス」での艶出し)希望される方は発送前にご連絡ください。――――この商品はポールスミス(PaulSmith)・ルイストン(K.T.LEWISTON)・ビームス(BEAMS)・ユナイテッドアローズ(UNITEDARROWS)・グリーンレーベルリラクシング(greenlabelrelaxing)・シップス(SHIPS)・ナノユニバース(nanouniverse)などの革ベルトがお好きな方にもお勧めです！素材...本革