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TIGRAN AVETISYAN FRAME Tシャツ
商品番号 U66636023579
商品名

TIGRAN AVETISYAN FRAME Tシャツ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本アイテムは19AWシーズンに発表された作品であり、最近の歴史的な出来事を引用し、イデオロギーに対するアンチテーゼをモットーとするTIGRANならではの素晴らしいメッセージが込められています。尚、本作品は無造作に置いたTシャツの上に大判プリントを施し、額装した状態での販売となります。そのまま絵画として飾るのも良いですね。もし着用されたい場合は額装から取り出し、プリントを引き裂くようにTシャツを広げるのですが、動画で簡単に流れをアップしていますので参考になさってください。https://youtu.be/rmn1jEXU6cg?si=OdZ3w0Fg9WLh_dRE
http://narcologia.ru/goods/recommended369090.html
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http://narcologia.ru/goods/rebellion80378.html

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