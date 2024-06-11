TIGRAN AVETISYAN FRAME Tシャツ

本アイテムは19AWシーズンに発表された作品であり、最近の歴史的な出来事を引用し、イデオロギーに対するアンチテーゼをモットーとするTIGRANならではの素晴らしいメッセージが込められています。尚、本作品は無造作に置いたTシャツの上に大判プリントを施し、額装した状態での販売となります。そのまま絵画として飾るのも良いですね。もし着用されたい場合は額装から取り出し、プリントを引き裂くようにTシャツを広げるのですが、動画で簡単に流れをアップしていますので参考になさってください。https://youtu.be/rmn1jEXU6cg?si=OdZ3w0Fg9WLh_dRE



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FRAME T-SHIRT [ THE STATUE OF LIBERTY ] GREY



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