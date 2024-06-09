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新品☆ノースフェイス THE NOETH FACE ロゴ ニットマフラー 黒
商品番号 C61399393686
商品名

新品☆ノースフェイス THE NOETH FACE ロゴ ニットマフラー 黒
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEと大きなロゴが入ったマフラーです。タグ付きの新品です。ノースフェイスはアウトドアブランドで、通常はマフラーに大きなロゴが入っているものは珍しいのですが、こちらはヨーロッパのノースフェイス正規販売店で見つけました。日本未入荷だと思います。黒地に明るいグレーで文字が書かれています。網み目は二重に編まれていてとても暖かいです。大きさは22×155㎝でたっぷりしています。素材はアクリル100％で、個人的にはちくちくする素材ではないと感じました。手洗い可能です。ノースフェイスがお好きな方へのプレゼントにしても喜ばれると思います。
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