adidas TUBULAR RDL スニーカー

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adidasTUBULARRDLスニーカー品番:AQ6723サイズ:28cm色:ブラック新品未使用、箱あり、タグ付きです。長らくの自宅保管のため、ご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。詳しくは写真で状態をご確認下さい。箱も合わせて発送致します。即購入可能です。