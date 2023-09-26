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【新品未開封】Rolex ロレックス コーデュロイ キャップ スナップバック
商品番号 H50356582118
商品名

【新品未開封】Rolex ロレックス コーデュロイ キャップ スナップバック
ブランド名 ロレックス
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rolexロレックスコーデュロイキャップスナップバック新品未使用。試着も行ってない未開封になります。・サイズフリーになります。・型崩れ防止のため段ボールでの発送になります。・未開封での発送を行いますので『サイズ感』やこちらで測る『サイズ確認』などの質問はお断りします。お手数ですが開封済みの他の出品者までご確認ください。・即支払い可能な方のみ購入お願いします。　できない方はキープ行為とみなしキャンセルします。・値下げ・取り置き不可・ご購入前にコメントをお願いします。・トラブル防止の為、日本語が不自由な方の取引はご遠慮頂きます。・すり替え防止のため返品には応じません。・個体差や初期傷がある場合がございます。神経質な方や完璧な品を求める方はご遠慮下さい。ノベルティコラボ
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