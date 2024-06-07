【マイナーリーグ】レイク・エルシノア・ストーム　9FIFTY　ブラウン＆ゴールド

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米・カリフォルニア州にあるマイナーリーグ サンディエゴ・パドレス傘下、\"LakeElsinoreStorm(直訳すればエルシノア湖の嵐)\"という球団のスナップバックキャップ敵を眼光鋭く睨みつけるロゴが最大の特徴提携するサンディエゴ・パドレスカラーのブラウン＆ゴールドにカスタムされた特別モデル●フォルム：9FIFTY●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●カラー：ブラウン(ボディ)＆ゴールド(ロゴ＆つば裏)●素材：ポリエステル製◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。大谷翔平 エンゼルス ヤンキース ダルビッシュ----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。