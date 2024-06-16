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HERMES リバーシブルベルト　紺✖️白
商品番号 K16790765489
商品名

HERMES リバーシブルベルト　紺✖️白
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 21,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます❤︎エルメスのベルトです。購入は大阪高島屋のブティックで2000年前後の購入です。定番の物とは一味違います。当時担当さんから、珍しいデザインで数は少ないとの事をお聞きしました。ベルト穴見て頂いたらお分かりいただけるかと思いますが、購入後一切使ってません。バックルも綺麗ですが、保管中の小傷などはございます。保管中ベルトのバックル付近白の方に金具の汚れがございます。写真3枚目クリーナーなどで取れるかと思います。サイズは90と記載あります。写真2枚目お取引後の返品返金は対応出来ません。お値引き交渉もご遠慮願います。自宅保管期間のあるあくまでも中古品です。完璧を求められる方は、絶対にお取引ご遠慮願います。発送はなるべく小さくコンパクトにします。シワになる物もございますがご理解下さい。割れ物等はしっかり梱包させて頂きますが、なるべく簡易包装と致します。どんな物もビニールには入れてますが、あくまでも簡易包装ですのでご理解下さい。
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