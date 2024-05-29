本当に綺麗！★ジュンヤワタナベコムデギャルソン★パイソンレザー★ベルト★PUNK

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商品詳細
貴重！JUNYAWATANBECOMMEdesGARÇONSJUNYAWATANBECOMMEdesGARCONSジュンヤワタナベコムデギャルソン本革のブラックパイソンレザーにスタッズを施した、ジュンヤワタナベの名作パンクスタッズベルトです。こちらはほぼコレクション化しておりました(^^;)画像の通り、本当に綺麗な状態で、気持ち良くお使いいただけるかと思います(^^)【生産国】日本製【素材】蛇革(パイソンレザー)【サイズ】フリー 約76〜94cm(9ホール)※ベルト幅約3.4cm、全長約111cm【カラー】ブラック探されていた方は必見です！是非ご検討いただければ幸いです(^^)
http://narcologia.ru/goods/freezer332198.html
http://narcologia.ru/goods/recommended666290.html
http://narcologia.ru/goods/unusable275174.html
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