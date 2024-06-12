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PRADA SPORT パッチ Tシャツ ブラック
商品番号 G46706833873
商品名

PRADA SPORT パッチ Tシャツ ブラック
ブランド名 プラダスポーツ
特別価格 税込 3,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダスポーツ00sarchiveアーカイブワッペンブラック黒ラバーロゴ●サイズS肩幅42cm身幅46cm着丈73cm袖丈23.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材コットン100%●状態やや使用感はありますが、目立った傷や汚れはありません。画像より状態をご確認下さい。●購入場所ブランド古着屋●その他以下のハッシュタグから検索条件を絞って表示することができます。↓↓↓↓↓#ブランド古着屋Tまとめ買いは大幅値引きさせていただきますのでぜひ一度ご覧下さいませ。　　　　　　　　　❗️コメント大歓迎❗️　　　　　　　　　　❗️即購入OK❗　　　　　　※大幅な値下げはご遠慮ください。
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