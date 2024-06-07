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ファブリック ミニマム＋αの財布 METRO メトロ 二つ折り財布 FABRIK
商品番号 G71088126903
商品名

ファブリック ミニマム＋αの財布 METRO メトロ 二つ折り財布 FABRIK
ブランド名 ファブリック
特別価格 税込 4,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファブリックミニマム＋αの財布METROメトロ二つ折り財布FABRIKご覧いただきありがとうございます。こちらの財布を新品未使用です。使っていただける方にお譲りしたいです。よろしくお願いいたします。詳細は写真にて参照。財布形···二つ折りカラー···グリーン
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