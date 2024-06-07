ファブリック ミニマム＋αの財布 METRO メトロ 二つ折り財布 FABRIK

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商品詳細
ファブリックミニマム＋αの財布METROメトロ二つ折り財布FABRIKご覧いただきありがとうございます。こちらの財布を新品未使用です。使っていただける方にお譲りしたいです。よろしくお願いいたします。詳細は写真にて参照。財布形···二つ折りカラー···グリーン
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