【新品】カステルバジャック　二つ折り財布　白　ホワイト

ご覧頂きありがとうございます。㈱イケテイ取り扱いの国内正規品カステルバジャックの二つ折り財布です。箱に黄ばみがあります。ご了承の上、ご購入宜しくお願い致します。カラー:シロサイズ:W11.5×H9×D2.5cm重量:約80g素材:馬革、牛革仕様内側:札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×4差し込みポケット×3定価14300円(税込み)他にも鞄や財布など出品中です。是非ご覧下さい(^_^)



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