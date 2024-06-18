極美品✨️ BVLGARI ネクタイ セッテピエゲ イエロー 光沢 艶 ロゴ 総柄

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BVLGARIのネクタイになります。肉厚で光沢、艶のある生地になります。【タイプ】イエロー系総柄ロゴグラム【素材】シルク100%【サイズ】《大剣幅》・約10cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【イタリア製】大剣・小剣の汚れ、結び目の汗染み、横部の破れ等ありません。目立つほつれ、汚れ等はないと思いますが、素人検品になりますのでご理解いただける方のみご購入お願いします。中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。●他にもLOUISVUITTON、PaulSmith、BURBERRY、FENDI、ARMANI、HERMES、BVLGARI、CELINE、ChristianDior、YVESSAINTLAURENT、BrooksBrothers、J.PRESS、E.MARINELLA、LANVIN等のネクタイも出品しています。●補足説明スーツプレゼントギフト結婚式卒業式入学式ジャガード