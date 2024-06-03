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チャレンジャー　ネイバーフッド　コラボ　スカル　Tシャツ　ＸＸＬ
商品番号 F20088881322
商品名

チャレンジャー　ネイバーフッド　コラボ　スカル　Tシャツ　ＸＸＬ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 4,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHALLENGERチャレンジャー　ネイバーフッド　コラボ　TシャツNEIGHBORHOODネイバーフッドスカルグラフCHALLENGER(チャレンジャー)2021SKULLTEEサイズ:XXL着丈約70cm(背中襟下から)×身幅約55cm(脇下から)×肩幅約49.5cm素人採寸です。カラー:ホワイトチャレンジャーオリジナルボディの物ですので長持ちします。状態:新品・未使用素材:コットン100%付属品:タグ袋こちらは“NEIGHBORHOOD”とコラボしたクルーネックTシャツです。ボディにはワンウォッシュ加工が施されています。バックプリントか裏原好きにはたまりません。新品はなかなか手に入らないと思います。
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