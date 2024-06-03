クロコダイルミニウォレット

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商品詳細
万双ミニクロコダイルウォレット5月のゴールデンウィークに購入いたしました2回使用してガラスケースに入れて保存してました腑のバランス良く、逸品商品だと思います色はネイビーです定価38500円でした宜しくお願い致します。財布形...二つ折り
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