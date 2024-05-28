プーマ パイソン革ウォッシュドウォレット

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商品詳細
■プーマパイソン革ウォッシュドウォレット財布形···二つ折り素材···本革（蛇革×牛革）W15.4×H10.5cm定価¥16,800・激レア（正規品）・未使用品、美品・未使用品ですので、汚れやキズなどはありませんが、本革でウォッシュドパイソン革ですので、表面が痛んでいるような素材となります。以前に購入した後は一度も使用せずに大切に保管しておりましたが、使用する予定もないため出品することにしました。※必ず画像をご確認のうえご購入ください。※NC、NRでお願いいたします。※商談中でも先にご購入された方を優先させて頂きます。※喫煙無し、ペット無し、綺麗好き。#プーマ#PUMA#ウォレット#財布#未使用#ウォッシュドパイソンレザー#天然皮革財布形···二つ折り素材···本革
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