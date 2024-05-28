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バンズ スリップオン Vibrant Yellow/Tru White
商品番号 H71999788193
商品名

バンズ スリップオン Vibrant Yellow/Tru White
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、正規品US企画VANSバンズクラシックスリップオンVibrantYellow/TruWhiteUS9.5VANSのアメリカ企画よりシンプルなクラシックスリップオンです。■カラー：VibrantYellow/TruWhite■サイズ：US9.5（27.5cm)■発送方法：ゆうゆうメルカリ便　（元箱の上からビニール梱包）■ご質問などございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/providence154794.html
http://narcologia.ru/goods/waveform592217.html
http://narcologia.ru/goods/approximate774120.html
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