バンズ スリップオン Vibrant Yellow/Tru White

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商品詳細
新品、正規品US企画VANSバンズクラシックスリップオンVibrantYellow/TruWhiteUS9.5VANSのアメリカ企画よりシンプルなクラシックスリップオンです。■カラー：VibrantYellow/TruWhite■サイズ：US9.5（27.5cm)■発送方法：ゆうゆうメルカリ便 （元箱の上からビニール梱包）■ご質問などございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願い致します
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