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商品詳細
ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ！※コメントのやり取り中であっても、先に購入した方を優先させて頂きます。〜以下、商品についてです〜【主な仕様】■定格出力：●30W（15W＋15W）（ACアダプター使用時）●20W（10W＋10W）（アルカリ乾電池使用時）■規定入力レベル（@1kHz）：●CH1インプット（マイク／ライン）＝-50dBu〜-20dBu●CH2／CH3インプット（ライン）＝-20dBu●AUXIN＝-10dBu■規定出力レベル（@1kHz）：ライン・アウト＝-10dBu■スピーカー：16cm（6.5インチ）ウーファー×2、ツィーター×2■コントロール：【チャンネル・コントロール＝CH1ボリュームつまみ、CH2ボリュームつまみ、CH3、ボリュームつまみ】、【マスター・コントロール＝AUXINレベルつまみ、エフェクトつまみ、イコライザー（ローつまみ、ハイつまみ）】、ボリュームつまみ、電源スイッチ■インジケーター：パワー■接続端子：CH1インプット・ジャック（XLRタイプ、標準タイプ）、CH2／3インプット・ジャックL／MONO（標準タイプ）、CH2／3インプット・ジャックR（標準タイプ）、AUXINジャック（ステレオ・ミニ・タイプ、RCAピン・タイプ）、ライン・アウト・ジャックL／MONO（標準タイプ）、ライン・アウト・ジャックR（標準タイプ）、ヘッドホン・ジャック（ステレオ標準タイプ）、フット・スイッチ・ジャック（標準タイプ）、DCINジャック■電源：DC13V（付属ACアダプター）または、単3形アルカリ乾電池×8、単3形ニッケル水素充電池×8■消費電流：550mA■連続使用時の電池の寿命：●アルカリ乾電池＝約7時間●ニッケル水素充電池＝約8時間（使用状態によって異なる）■付属品：取扱説明書、ACアダプター、ACコード、2P-3P変換器■別売品：フット・スイッチ（BOSSFS-5U）、スピーカー・スタンド（ST-A95）【外形寸法/質量（電池を除く）】■幅(W)：420mm■奥行き(D)：244mm■高さ(H)：320mm■質量：7.3kg※CH2ボリュームつまみに少しガリがございます。
http://narcologia.ru/goods/scissoring729296.html
http://narcologia.ru/goods/browse686891.html
http://narcologia.ru/goods/tenet406063.html
ROLAND KC-110 ステレオ キーボードアンプ PA
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