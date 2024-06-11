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在庫処分セール。今月いっぱいアメリカ買付　ヴィンテージリング
商品番号 K22854180974
商品名

在庫処分セール。今月いっぱいアメリカ買付　ヴィンテージリング
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスにも似たようなデザインのものが販売されております。つくりも細かくヴィンテージすきな方にぜひ！小指につけてました。
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