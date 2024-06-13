  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
商品番号 I46046052011
商品名

ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

商品詳細■ダブルクロスネックレス(ベルエポックMサイズ)■カラー:ゴールド■長さ:40〜45cm(アジャスター付)■トップ:縦28mm横23mm■ストーン:CZダイヤ■男女兼用ユニセックス------------------------------------------------天然ダイヤモンドと同じ屈折率のAAAキュービックジルコニアダイヤモンドと特殊加工でコーティングされた22kgoldplatingの輝きは最高級の仕上がりになっております☆特殊加工をしている為、水に濡れるシチュエーションでも、そのままご着用いただけます。(あくまで使用回数、使用頻度など個人差はございます。)あまり見かけない、ベネチアンチェーンを使用しており、真ん中のクロス部分は取り外しが可能で、様々なパターンを表現できる作りになっておりとてもお洒落なジュエリーです。「ベル・エポック」とは、フランス語で「良き時代」という意味で、それを代表するデザインのネックレスです。ナンバーネックレスやダミアーニなど好きな方にもオススメです。ノーブランドです。簡易梱包にて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford749973.html
http://narcologia.ru/goods/passionate27713.html
http://narcologia.ru/goods/kindness467105.html
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
Dチェーン ダブルクロスネックレス ゴールド ベネチアンチェーン ベル ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
Dチェーン ダブルクロスネックレス ゴールド ベネチアンチェーン ベル ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
✨ダブルクロスネックレス✨ゴールド✨ベルエポック✨ベネチアン ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
ダブルクロスネックレス ベネチアンチェーン ベルエポック ゴールド ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
玄関先迄納品 ✨最高級✨ダブルクロスネックレス✨ゴールド ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
最大72％オフ！ ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
2022春の新作 Dチェーン✨ダブルクロスネックレス ゴールド ベネチアン ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
正規 ダブルクロスネックレス ベネチアンチェーン ベルエポック ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
Dチェーン ダブルクロスネックレス ゴールド ベネチアンチェーン ベル ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
Dチェーン ダブルクロスネックレス ゴールド ベネチアンチェーン ベル ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
オープニング ダブルクロスネックレス シルバーベネチアンチェーン ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
Dチェーン ダブルクロスネックレス ゴールド ベネチアンチェーン ベル ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
正規 ダブルクロスネックレス ベネチアンチェーン ベルエポック ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
Amazon | K18 ゴールドGP ベル・エポック クロス ネックレス パヴェ ...
ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック
✨ダブルクロスネックレス✨ゴールド✨ベルエポック✨ベネチアン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru