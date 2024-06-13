ダブルクロスネックレス ゴールドベネチアンチェーン ベルエポック

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商品詳細
商品詳細■ダブルクロスネックレス(ベルエポックMサイズ)■カラー:ゴールド■長さ:40〜45cm(アジャスター付)■トップ:縦28mm横23mm■ストーン:CZダイヤ■男女兼用ユニセックス------------------------------------------------天然ダイヤモンドと同じ屈折率のAAAキュービックジルコニアダイヤモンドと特殊加工でコーティングされた22kgoldplatingの輝きは最高級の仕上がりになっております☆特殊加工をしている為、水に濡れるシチュエーションでも、そのままご着用いただけます。(あくまで使用回数、使用頻度など個人差はございます。)あまり見かけない、ベネチアンチェーンを使用しており、真ん中のクロス部分は取り外しが可能で、様々なパターンを表現できる作りになっておりとてもお洒落なジュエリーです。「ベル・エポック」とは、フランス語で「良き時代」という意味で、それを代表するデザインのネックレスです。ナンバーネックレスやダミアーニなど好きな方にもオススメです。ノーブランドです。簡易梱包にて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford749973.html
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