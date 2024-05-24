19号　未使用　セインツ　SAINTS　ブルーカリビアン　リング

【商品説明】SAINTS(セインツ）のブルーカリビアン（海賊）リング。レジン樹脂とシルバー925を組み合わせ、ポップでカラフルなアート感のあるリングに仕上げました。定価13,200円【状態】新品未使用品ですが、わずかな初期傷に関してはご容赦ください。神経質な方は購入しないようお願いいたします。【素材】silver925レジン樹脂【サイズ】19号【付属品】セインツ 純正ポーチ【その他】このほかにも美しいリングやネックレス・アクセサリーを多数扱っています。是非ご覧ください。【管理番号】20000200300マリアキリストスカルパイレーツ指輪メンズレディース古着WSS



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