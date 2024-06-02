レア 90s NIKE ナイキ 白タグ キャップ 美品 ワインレッド

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商品詳細
貴重な白タグのNIKEキャップです。深みのあるワインレッド系のカラーがとても綺麗です。スナップバックでサイズ調整可能。古いものですが目立つ汚れ等特になく、かなりキレイだと思います。80s90s00snikeナイキビンテージヴィンテージボルドーバーガンディー赤赤紫激レア貴重希少年代物レトロ銀タグ白タグ
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