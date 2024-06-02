美品✨PORTER ポーター　長財布　カレント　二つ折り　黒　本革

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閲覧頂きありがとうございます！【商品名】PORTERポーター長財布 二つ折り カレントロゴ【状態】目立つキズ、汚れ無く、比較的美品で御座います。【カラー】黒 ブラック【サイズ】横 19cm高さ 9.6cmまち 1.2cm重量 150グラム【素材】【表地】牛ステアレザー（コンビネーション鞣し、エンボス加工）【裏地】ナイロンジャガード（アクリルコーティング）【生産国】日本【外側】ポケット×1【内側】ポケット（L）×2、カードポケット×12、札入れ×2、ファスナー付き小銭入れ×1【送料】 無料【発送】 24時間以内目処【返品処理】 明らかに写真の状態と大きな乖離（キズ、スレ等） があった場合、返品交渉承ります。【製品補足】大手リユース店で購入した鑑定済みの正規品です。ご検討宜しくお願いします。