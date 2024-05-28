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正規品　美品　オールドグッチ　グッチ財布　グッチ長財布　グッチレザー
商品番号 N82809231719
商品名

正規品　美品　オールドグッチ　グッチ財布　グッチ長財布　グッチレザー
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます商品説明小銭入れ1カードポケット6お札入れ2ポケット2シリアルナンバー035・3662・2058大人気のグッチ長財布です商品詳細・グッチ/GUCCI・レディース　メンズ【付属品】なし★古物許可証取得済み安心してお買い求め下さい！古物許可証取得者しか参加できないオークション会場で購入した商品になります検品済みですルイヴィトン、グッチ、コーチ、フェラガモ、フェンディなどの良質な財布やバッグ、レザー小物を数多く出品していますので、ぜひ他の商品もご覧ください。　　#kumaのレザー小物状態小銭入れも破れは無く綺麗な状態です早いもの勝ちです！こちらのお品は他でも出品しておりますので、突然公開停止になる場合もこざいます。また、先に購入された方が優先になりますのでご了承くださいm(__)m付属品は箱などは+1500円になります即購入OKになります(*^^*)質問がありましたらコメントにお願いします柄・デザイン···無地
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