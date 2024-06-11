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Paul Smith　ポールスミス　スターネックレス　星
商品番号 H36333265688
商品名

Paul Smith　ポールスミス　スターネックレス　星
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,135 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith　ポールスミス　STARSネックレスです。スターのモチーフを立体的に削り出したネックレスです。シンプルで合わせやすいデザインです。付属品なし。若干の使用感ありますが、目立った傷や汚れ等ありません。変色、くすみあり。完璧を求める方、神経質な方はお控えください。・サイズ：トップ　約0.5cm×2cm　　　　　チェーン　約45cm～約50cm　※サイズの若干の誤差はご了承ください。・カラー：シルバー・状態：中古品※返品はお断りしております。他にもPaulSmithをたくさん出品しています。#たかひろ_PaulSmith#may2928
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