Paul Smith　ポールスミス　スターネックレス　星

PaulSmith ポールスミス STARSネックレスです。スターのモチーフを立体的に削り出したネックレスです。シンプルで合わせやすいデザインです。付属品なし。若干の使用感ありますが、目立った傷や汚れ等ありません。変色、くすみあり。完璧を求める方、神経質な方はお控えください。・サイズ：トップ 約0.5cm×2cm チェーン 約45cm～約50cm ※サイズの若干の誤差はご了承ください。・カラー：シルバー・状態：中古品※返品はお断りしております。他にもPaulSmithをたくさん出品しています。#たかひろ_PaulSmith#may2928



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