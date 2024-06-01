90s 90年代　企業物　企業系　トラッカーキャップ　　vintage

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商品詳細
\u003c1990s〜\"TripleCrownServices\"trackercap\u003esize【FREE】condition【B】使用感がございます。アメリカはミシガン州にある運送会社「triplecrownservices」のトラッカーキャップになります。バックにある３つの王冠が秀逸で洒落てます…＊光の当たり具合によって色写りが若干変わる可能性がございます。
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