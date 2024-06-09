【限定】アディダス スネーク柄 スニーカー

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アディダスの限定モデルのスニーカーです☆使用感はございますが、目立つシミ等はなくまだまだ使用していただけます！！ソールは購入当初からヴィンテージ仕様で日焼けして黄ばんだようなカラーでした！□カラー ブラック□サイズ 28.0cm箱等はございませんので、緩衝材で包んで発送させていただきます。また、ホームクリーニングではございますが、シャープのプラズマクラスター洗濯機で除菌・消臭の上発送させていただきます(プラズマクラスターイオンと送風でお手入れするコースになります)。↓以下商品の詳細です－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－アディダスオリジナルスプロモデル ヴィンテージ\"スネーク\"ブラック/ホワイト/メタリックゴールド463591バスケットボールシューズとして1969年に誕生し、貝殻をモチーフにした\"SHELLTOP\"がアイコニックなパーツとして存在感を放ち、1980年代にはRun-D.M.C.が愛用したことから、バスケットシューズからストリートカルチャーにまで昇華したスニーカーカルチャーを代表する1足、そしてアディダスを代表するモデル「SUPERSTAR」。そのミッドカット版として1972年に登場したのが「PROMODEL」です。こちらは1970年代当時の細身のフォルムに日焼けして黄ばんだようなクリーム色のソールを採用したヴィンテージ仕様に、スネーク柄を全面に落とし込んだ限定モデルです。日本定価19,950円カラー···ブラックスニーカー型···ハイカット履き口···紐#adidas#アディダス#2005PROMODELVINTAGESNAKESKIN#スニーカー#メンズ