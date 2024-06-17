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名刺ケース　イタリア製
商品番号 H42179600442
商品名

名刺ケース　イタリア製
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアへ行った時に雑貨屋さんで買った名刺ケース。思い出として残してましたが使ってないので、お譲りします。ブランドはVPRFirenzeと書いてあります。素材···本革ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse798226.html
http://narcologia.ru/goods/reflector883164.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation475121.html

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