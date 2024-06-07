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【hakubaさま専用】C.Cシャイニーケース アルトサックス用 シルバー
商品番号 A80362870923
商品名

【hakubaさま専用】C.Cシャイニーケース アルトサックス用 シルバー
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックス用のハードケースです。人気のカラーですが、3-4年使用していたのであちこち傷があります。ハードケースで丈夫なのでしっかりサックスを守ってくれますが、軽量で使いやすいです。ストラップは元々付いていたものが壊れて、別途購入したものを使っていました。当方猫を飼っていますので、神経質な方はご遠慮ください。
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