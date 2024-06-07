【hakubaさま専用】C.Cシャイニーケース アルトサックス用 シルバー

アルトサックス用のハードケースです。人気のカラーですが、3-4年使用していたのであちこち傷があります。ハードケースで丈夫なのでしっかりサックスを守ってくれますが、軽量で使いやすいです。ストラップは元々付いていたものが壊れて、別途購入したものを使っていました。当方猫を飼っていますので、神経質な方はご遠慮ください。



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