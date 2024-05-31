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NIKE AIR JORDAN エアジョーダン11 ブレッド オリジナル
商品番号 K76960432504
商品名

NIKE AIR JORDAN エアジョーダン11 ブレッド オリジナル
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。◆ブランド：NIKEナイキ◆商品名：エアジョーダン11◆カラー：ブラック◆サイズ：25.5cm◆型番：13024506200☆正規初版オリジナル。☆数年靴箱にしまったあった為、状態は良くありません。☆購入時、箱とタグは捨ててしまった為、付属出来ません。☆クリーニング、清掃済みですが、落ちない汚れがございます。画像にてご確認ください。☆あくまでもUSED品の為、神経質な方は購入をお控えくださいませ。すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。何卒、宜しくお願いいたします。NIKEナイキAIRJORDANエアジョーダンジョーダン11ブレッドBREDスニーカーハイカットレトロヴィンテージビンテージコレクション25.5cm
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