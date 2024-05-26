patagonia Retro-X Jacket

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商品詳細
９０年代、ヴィンテージのパタゴニア、レトロＸジャケットです。ナチュラルｘオリーブグリーン、胸のジッパーポケットのスライダーにロゴが付くシンプルデザインです。パタゴニアの中では定番のフリースアウターで８０年代から作り続けられている名品になります。人気のナチュラルはあまり見かけないカラーなので、お探しの方がいるのではないでしょうか？男女共に着用いただけます。アメリカ製サイズS着丈62身幅51中古です。年代考えれば美品です。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。Patagonia/パタゴニアレトロカーディガン裏付きボアジャケットMadeInUSA他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。
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