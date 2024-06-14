ハンガー付 COOTIE クーティー デニム ボア ランチ ジャケット M

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COOTIEクーティーデニムボアランチジャケットDenimCattlemanJacket名作キャトルマンジャケット。ビンテージのランチコートをベースにした、ボアの裏地・中綿入りの袖裏地のディテールが特徴です。表地は定番のデニムタイプ。左胸のピスネームがデザインのアクセントになります。ブランド名の刻印されたオリジナルのスナップボタンやレザーを使用した力釦など、細部にまで凝った作りも魅力。流行に左右されない不変的なデザインで、末永くお使い頂ける一着です。人気バンド「DragonAsh」のボーカル降谷建志氏が着用し完売となった人気アイテム,サイズM実寸 肩幅 約44ｃｍ身幅 約54ｃｍ着丈 約67ｃｍ袖丈 約65ｃｍ平置き素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(__)m美品となりますが、自宅保管品となりますので古着にご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。クーティーcootieWACKOMARIA(ワコマリア)BEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERS（ベドウィンアンドザハートブレーカーズ）Supreme（シュプリーム）NEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)ROTTWEILER(ロットワイラー)deluxe(デラックス)challenger(チャレンジャー)tenderloin(テンダーロイン)CALEEキャリーCRIMIEクラミーCLUCTクラクトCOOTIEクーティWEIRDOウィアードRADIALLラディアルCHALLENGERチャレンジャーTENDERLOINテンダーロインSOFTMACHINEソフトマシーンRUDEGALLERYルードギャラリーNEIGHBORHOODネイバーフッドROUGHANDRUGGEDラフアンドラゲットwackomariaワコマリアdeluxeデラックスgdcROTTWEILERロットワイラーsupremeシュプリームSTUSSYステューシー木村拓哉長瀬智也アルファシュガーケーン東洋チョッパーバイクホットロッド降谷DragonAshkj好きな方は是非