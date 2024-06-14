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ワコマリア　ティムリーハイ　ベドジャン
商品番号 X48227567595
商品名

ワコマリア　ティムリーハイ　ベドジャン
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：　バーガンディーWACKOMARIAとティム・リーハイのオフィシャルコラボのベトナムジャケットです。上質なベロア生地を使用し、両袖とバックにTIMLEHIの虎デザインの刺繍施されています。ゆったりとしたシルエットもポイントです。Cotton100%素材···コットンカラー···パープル
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