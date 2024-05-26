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【新品】VANSスニーカー
商品番号 A91818400047
商品名

【新品】VANSスニーカー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わなく返品も間に合わなかった為、出品致しました。家の中で一度だけ試着してますので神経質な方はご遠慮下さい。カラー···ブラウンスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···スエード柄・デザイン···無地
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