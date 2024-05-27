Rainbow High レインボーハイドール　ファンタスティックファッション

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商品詳細
☆日本未発売☆☆新品☆ファンタスティックファッションで虹色を輝かせましょう！レインボーハイファンタスティックファッションプレイセットのご紹介です。人気のレインボーハイアニメシリーズのお気に入りのレインボーハイキャラクターがデザインした、遊び心のあるカラフルなランウェイドレスを史上初めて手に入れることができます。ルビー、ポピー、サニー、ジェイド、スカイラー、ヴァイオレット、アマヤは、楽しいルックスをデザインする際に、それぞれの本当の色を輝かせます。商品説明は海外サイトからの翻訳引用です
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