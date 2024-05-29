新品!アニエスベー★トカゲ メタルプレートキーホルダー ブラック

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★即購入ＯＫ！★ブランド名：アニエスベー★商品名：メタルプレートキーホルダー★色：ブラック★サイズ(約)：14.5cm購入しましたが、使用せずに自宅保管のままでした。アニエスベー保存テープ・保存袋もついております。プレゼントにも♪※新品未使用品ですが、自宅保管のため ご理解をお願い致します。 神経質な方はご遠慮くださいませ。 ※実物の色に近くなるよう撮影しておりますが、 モニターの設定等によりお色が実物とは異なって見える場合がございます。ご了承お願いいたします。カラー...ブラック