ポロバイラルフローレン・フリースMA-1ジャケット

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ポロバイラルフローレンの復刻旧タグを使った、MA-1スタイルの裏起毛のコットン・ニットジャケット行きます！雰囲気抜群！これは間違いありません。☆ポロ・ラルフローレンの復刻の旧タグを使ったMA1スタイルの（スエット生地裏起毛地を表使いしたコットン・ニットの）ジャケットにになります。胸に\"MOJOVEDESERTPOLOEXPEDITION\"ワッペンが付き、肩にはMA1の様なシガレットポケットも付きます。雰囲気抜群！勿論、天下のラルフ・ローレンですから、細部まで流石の造りで、ご参考までに、ラルフローレン・ジャパンでの定価は¥43,000＋TAX