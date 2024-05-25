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新品☆COACH(コーチ)メンズ ブラック レザー コインケース
商品番号 M28256954025
商品名

新品☆COACH(コーチ)メンズ ブラック レザー コインケース
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)ブラックレザーコインケース#lalaおすすめ高級感あるコインケースです(^^)キーリング付きで小銭やIDカードを入れるのもおすすめです☆■サイズ ・縦7.0cmx横10.0cmxマチ0.5cm■仕様・ファスナー式開閉・カードポケットX1・IDポケットX1・オープンポケットX1・キーリング■素材・PVCxレザー こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。ご質問がありましたらお気軽にコメントください♪#レディース#メンズカラー···ブラック
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