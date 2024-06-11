CONVERSE / CANVAS ALL STAR COLORS OX

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【商品名】コンバースキャンバスオールスターカラーズOX【商品説明】1917年に生産されて以来、長きにわたって履かれ続けているキャンバスオールスターのカラーアレンジモデル。ベーシックなカラーリングで、幅広いスタイルにあわせやすいアイテム。カップインソール、耐摩耗仕様のアウトソール、立体成型ヒールラベルを採用。【サイズ】24.5cm【品番】1CJ606【状態】若干の着用感がありますが、全体的にキレイです。同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_245その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L00873ア1212