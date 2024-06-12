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- 東京2020 東京オリンピック 日本代表選手団 joc ピンバッジ 非売品
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商品詳細
東京2020非売品東京オリンピック2020日本代表のピンバッジです。選手やJOCのみに数量限定で配られた物でかなりのレア物です。JapanOlympicTeam2020の刻印が入っております。関係者から直接いただいたものですので大切にしてくださる方にお譲りしたいです。丁寧に梱包して発送させていただきます。※追跡できる方法で発送します。■こちらは仕事関係で関係者からいただいた物です。類似品が出回っているそうですが、ピンの裏の下部分に大会のロゴがあるかどうかで判断できますので、写真2枚目をご確認ください。#オリンピック#東京オリンピック#ピンバッジ#ピンバッチ#バッチ#バッジ#TOKYO2020#東京2020
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