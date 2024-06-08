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M-851アンティークビーズ！鹿ひも通しの金赤ビーズ
商品番号 B88488324495
商品名

M-851アンティークビーズ！鹿ひも通しの金赤ビーズ
ブランド名 クロス
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1800年代後期金赤ビーズと言われる大変希少なホワイトハートアンティークビーズになります。2ミリカットの鹿ひもに通してあります。今では探しても中々無い希少なビーズです。このビーズの価値のわかる方には激安価格になっておりますので値引きは致しません。180粒、52センチ経3.6ミリ〜5ミリ。カラー...レッド《検索用》#アンティークビーズ#オールドビーズ#とんぼ玉#シェブロンビーズ#金赤#血赤#Goros#goros　#ゴローズ#インディアン#wingrock#ウイングロック#イーグル#フェザー#メタル#先金#上金#全金#k18#金縄#特注#唐草#毛彫り#old#ブレス#ハート付#ホイール#ターコイズ#平打ち#パイプビーズ#シルバービーズ#コンチョ#イーグルフック#太角#太丸#細角#細丸#ホワイトハーツ#fragment#テンダーロイン#ビンテージ#goodenough#タディ#TADY#コンチョ#ハンドメイド #一点物 #Turquoise#ORDER #アンティークビーズ#ホワイトハート#クロス#CROSS#彫金 #インディアン #ターコイズ#オールドビーズ#ネイティブアメリカン#スカンクビーズ#叩き#平ビーズ#ナバホボール#ナバホ
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