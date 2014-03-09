visvim コーデュロイ ワークジャケット 3

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目立った傷やシミホツレなどはなく綺麗な状態かと思いますが、usedに御理解頂いた上で御購入をお願い致します。サイズ表記3カラーマスタード系(4枚目のお色が実物に近いです)着丈 約72センチ肩幅 約46センチ袖丈 約64.5センチ身幅 約54センチ(脇下〜脇下)※素人寸法ですので、多少前後するかもしれません。簡易包装での発送となります。すり替え防止の為、返品返金はお断りしております。