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visvim コーデュロイ ワークジャケット 3
商品番号 G79188145315
商品名

visvim コーデュロイ ワークジャケット 3
ブランド名 ヴィズヴィム
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷やシミホツレなどはなく綺麗な状態かと思いますが、usedに御理解頂いた上で御購入をお願い致します。サイズ表記3カラーマスタード系(4枚目のお色が実物に近いです)着丈　約72センチ肩幅　約46センチ袖丈　約64.5センチ身幅　約54センチ(脇下〜脇下)※素人寸法ですので、多少前後するかもしれません。簡易包装での発送となります。すり替え防止の為、返品返金はお断りしております。
http://narcologia.ru/goods/injure583767.html
http://narcologia.ru/goods/peroration805815.html
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