HEADPORTER ヘッドポーター　ブラックビューティー　折り財布

未使用品、使わずに保管してありましたが購入から時間が経過していますので細かく気になさる方はお控え下さい。サイズ・約 横13×縦10（cm）※多少の誤差はご了承くださいカラー・ブラック本体のみ、付属する物は有りません吉田かばんHEADPORTER/ヘッドポーターPORTER/ポーターBLACKBEAUTY/ブラックビューティー折り財布/ウォレット



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