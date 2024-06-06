doublet×WISM HANDPAINTEDRECYCLEFURJACKET

金欠のため出品です。2021awのdoubletファージャケットです。着用回数1〜2回程度サイズM出品者174cmでオーバーめです質問値下げ等お気軽にコメント下さい。毎週水曜日発送になります。定価¥85,800税込



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