THE FEW ザ フュー レザーグローブ メンズ サイズ8 1/2

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THEFEWのA-10グローブです。ゴートスキン（山羊革）のモデルで、柔らかく手に馴染みやすいと思います。●中古品◯何度も使用してきました。バイクには乗りませんが、コート着て電車通勤していた頃着用していました。バイカーさんだけでなく、コートコーデにも合う逸品です。●画像3枚目右手側に穴(ほつれ)が一ヶ所あります！◯内側汚れあります。●サイズ：タグ表記81/2 実寸 横10cm(手の甲の一番長い部分) 縦27cm(中指の先端から袖リブの端まで) ※タグ表記より小さい目（幅が細い）だと思います。カラー...ブラウン素材...本革手袋形...5本指#FEW#リアルマッコイズ#バズリクソンズ#手袋#グローブ#アメカジ