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クロムハーツ　タイニーCHクロス　22k
商品番号 N77351872094
商品名

クロムハーツ　タイニーCHクロス　22k
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 59,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年にクロムハーツ銀座で購入しました。材質···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/calling158850.html
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